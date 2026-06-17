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В Венгрии инициируют внутреннее расследование действий отдельных государственных органов по делу о захвате украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка"

Об этом сообщил руководитель венгерского правительства Петер Мадяр в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, проверку проведут в Национальной налоговой и таможенной администрации, Центре по борьбе с терроризмом и других соответствующих структурах. Также к расследованию должен привлечь генеральный прокурор.

Мадяр отметил необходимость немедленного выяснения всех обстоятельств так называемого дела об украинском "золотом конвое".

Украина ранее неоднократно призывала к объективному расследованию инцидента и компенсации нанесенного физического и морального ущерба.

Ранее Мадяр подверг критике результаты журналистского расследования, которое, по его словам, якобы подтверждает причастность предыдущего руководства страны к решению о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества "Ощадбанка".

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Впоследствии финучреждение показало фото возвращенных $40 млн и золота. В "Ощадбанке" отметили, что возврат состоялся в полном объеме, а целостность и принадлежность упаковки проверены представителями банка.

Как известно, в начале марта Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников "Ощадбанка" и похитила перевозимые ими деньги.