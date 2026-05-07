07 мая 2026, 13:27

"Ощадбанк" показал фото $40 млн и золота, возвращенных из Венгрии

07 мая 2026, 13:27
Фото: "Ощадбанк"
"Ощадбанк" подтвердил возврат Венгрией средств и ценностей, изъятых в марте в Будапешт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу банка, передает RegioNews.

Речь идет о средствах и ценностях в объеме 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота.

В "Ощадбанке отметили", что возврат состоялся в полном объеме, а целостность и принадлежность упаковки проверены представителями банка.

Глава правления "Ощадбанка" Юрий Кацион, возглавлявший команду финучреждения в Венгрии, заявил, что задержание инкассаторской бригады и изъятие средств и ценностей украинского государственного банка в течение двух месяцев было нарушением международных норм и правил межгосударственного сотрудничества.

В то же время он отметил, что банк благодарен венгерской стороне за конструктивный подход и подчеркнул, что передача активов состоялась в соответствии с европейской практикой международного взаимодействия.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Как известно, в начале марта Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников "Ощадбанка" и похитила перевозимые ими деньги.

