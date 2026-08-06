Не приняли отказ: в Киевской области девушку изнасиловали сразу трое мужчин

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Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

21-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 18, 43 и 52 лет устроили застолье с алкоголем. Во время разговора один из них предложил ей секс, но девушка отказалась. Не приняв отказа, все трое применили к ней физическое насилие и по очереди изнасиловали.

Все три преступника задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове перед судом предстанет рясофорный монах Харьковской епархии УПЦ МП, который изнасиловал 14-летнюю хористку, шантажировал ее угрозами разглашать информацию представителям епархии и принуждал ее к новым действиям сексуального характера.