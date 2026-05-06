06 мая 2026, 21:40

Венгрия вернула Ощадбанку украденные деньги

Фото из открытых источников
Президент Украины подтвердил, что Венгрия вернула деньги Ощабанку. Эти средства были незаконно конфискованы на территории Венгрии в марте

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, речь идет о тех деньгах, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Теперь вся сумма возвращена Ощадбанку.

"Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг", - говорит Зеленский.

В Ощадбанке также подтвердили, что деньги вернули в полном объеме. Представители банка уже проверили их целостность и принадлежность упаковки. Все произошло в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества.

Напомним, в начале марта Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги.

Венгрия Ощадбанк Владимир Зеленский
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
