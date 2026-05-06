Венгрия вернула Ощадбанку украденные деньги

Президент Украины подтвердил, что Венгрия вернула деньги Ощабанку. Эти средства были незаконно конфискованы на территории Венгрии в марте

Об этом сообщил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, речь идет о тех деньгах, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Теперь вся сумма возвращена Ощадбанку.

"Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг", - говорит Зеленский.

В Ощадбанке также подтвердили, что деньги вернули в полном объеме. Представители банка уже проверили их целостность и принадлежность упаковки. Все произошло в соответствии с надлежащей европейской практикой международного сотрудничества.

Напомним, в начале марта Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги.