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17 червня 2026, 14:33

Захоплення коштів "Ощадбанку" в Угорщині: Мадяр ініціює розслідування

17 червня 2026, 14:33
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Фото: з відкритих джерел
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В Угорщині ініціюють внутрішнє розслідування щодо дій окремих державних органів у справі про захоплення українських інкасаторів і коштів "Ощадбанку"

Про це повідомив керівник угорського уряду Петер Мадяр у соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, перевірку проведуть у Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних структурах. Також до розслідування має бути залучений генеральний прокурор.

Мадяр наголосив на необхідності негайного з’ясування всіх обставин так званої справи про український "золотий конвой".

Україна раніше неодноразово закликала до об’єктивного розслідування інциденту та компенсації завданої фізичної і моральної шкоди.

Раніше Мадяр розкритикував результати журналістського розслідування, яке, за його словами, нібито підтверджує причетність попереднього керівництва країни до рішення про проведення операції із захоплення українських інкасаторів і майна "Ощадбанку".

Нагадаємо, 6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності "Ощадбанку", які були захоплені у Будапешті у березні.

Згодом фінустанова показала фото повернутих $40 млн і золота. В "Ощадбанку" зазначили, що повернення відбулося в повному обсязі, а цілісність і належність пакування перевірено представниками банку.

Як відомо, на початку березня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично взяла в заручники 7 працівників "Ощадбанку" та викрала гроші, які вони перевозили.

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Угорщина Мадяр гроші Ощадбанк розслідування банк
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