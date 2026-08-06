Удар по военной промышленности РФ: президент поручил подготовить специальную санкционную операцию

Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по санкционной политике против России и заявил о подготовке специальной операции, направленной на ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews .

По словам Зеленского, во время совещания обсуждали все типы санкций, применяемых против РФ за ведение войны против Украины. Президент подчеркнул, что главная задача — не разрешить России адаптироваться к введенным ограничениям.

Президент отметил, что Украина видит зависимость российского производства оружия от иностранных компонентов.

"Видим, что в каждой российской ракете, в каждой дроне, у большинства других видов российского оружия есть критические компоненты из других стран, без которых такого оружия просто не было бы", - сообщил президент.

Отдельное внимание участники совещания уделили использованию Россией иностранных станков и технологий, которые по оценке президента Москва не способна создать самостоятельно.

"Обсудили также использование Россией станков и технологий, от которых Москва отстает на поколение и точно не смогла бы создать самостоятельно", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул необходимость усиления международного давления для ограничения технологических связей государства-агрессора с миром.

"Поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ощутимо ограничить российскую военную промышленность – определенные компании в определенных нами направлениях", - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что каждый участник совещания получил конкретные задачи и выразил надежду на их полное исполнение.

Напомним, что ранее росшие стран-членов Европейского союза согласовали 21-й пакет санкций против России . Теперь техническая работа завершена, а процедуру официального принятия решения должны начать в ближайшее время.