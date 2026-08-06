В Одессе ТЦК напали на 19-летнего парня со слезоточивым газом и избили ногами

Фото из открытых источников

В местных каналах распространяют видео из Одессы. На кадрах мужчины в форме вторглись в салон такси и начали агрессивно обращаться с 19-летним парнем.

Об этом сообщает "Новости.LIVE", передает RegioNews.

Как говорят в одесских каналах, 19-летний парень ехал в такси со спутницей. На видео можно увидеть, что мужчины в форме вторглись в салон, залили глаза парня слезоточивым газом, а также били его ногами. При этом он говорил им о своем возрасте.

Следует отметить, что официальных комментариев от Одесского ТЦК и СП пока нет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел инцидент с ТЦК. Омбудсману по правам человека сообщили, что 61-летний мужчина прикован к авто наручниками.