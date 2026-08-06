Вражеский удар по Павлограду: уничтожено депо "Укрпочты", погибли две сотрудницы
В Павлограде на Днепропетровщине уничтожено сортировочное депо и база передвижных отделений АО "Укрпочта". Две сотрудницы компании погибли
Об этом сообщил генеральный директор оператора Игорь Смилянский, передает RegioNews .
"Сегодня в семье "Укрпочты" трудный день. В Павлограде российская "бандероль" сегодня уничтожила наше сортировочное депо и точку базирования передвижных отделений. Самое болезненное то, что этот удар унес жизни двух работниц: Оля и Оля", - говорится в сообщении.
Также при обстреле был ранен механик. По информации Смелянского, угрозы его жизни нет.
Это депо обслуживало Павлоград и все близлежащие села района. "Укрпочта" уже задействовала резервные логистические схемы и обещает, что пенсии, лекарства, посылки и письма будут развозиться по графику.
В ближайшие дни возможны задержки, пока настраивается процесс.
Также Смелянский подчеркнул, что всем клиентам будет возмещена стоимость отправлений, которые были уничтожены при ударе.
Напомним, что 6 августа 2026 года российская армия атаковала Херсонщину с помощью артиллерийского, минометного оружия и дронами разных типов.