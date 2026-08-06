Скандал на открытии реабилитационного корпуса: Садовый отреагировал на визит представителя УПЦ МП

Фото: Андрей Садовый

Об этом он написал в телеграммах, передает RegioNews .

По его словам, он не приглашал священнослужителя и не согласовывал список гостей мероприятия.

В своем объяснении Садовый подчеркнул, что ситуация недопустима, однако опроверг информацию об участии представителя УПЦ МП в освящении помещения.

"Нет, я его не приглашал. Нет, я не согласовывал список гостей, потому что у нас каждый имеет свою ответственность и свое видение. Здесь действительно произошел прокол", — заявил он.

Мэр также подчеркнул, что священнослужитель не проводил никаких религиозных обрядов во время открытия центра.

В то же время он признал, что само появление представителя УПЦ МП на мероприятии вызвало негативную реакцию.

"Да, это все равно очень плохая история", - добавил мэр Львова.

Садовый напомнил, что здание по улице Пекарской во времена президентства Виктора Януковича передали Московскому патриархату. После начала полномасштабного вторжения России она была возвращена в собственность общины Львова без длительных судебных процессов.

По словам городского головы, в восстановленном здании официально открыли новый корпус центра UNBROKEN, где одновременно будут проходить лечение и реабилитацию 55 украинских военных, получивших тяжелые ранения на войне. Здесь будет работать учебный корпус медицинской школы университета UNBROKEN для подготовки специалистов по реабилитации.

"Когда-то это здание передали московскому патриархату. Сегодня здесь спасают украинских Защитников", — подытожил Садовый.

Напомним, что суд признал виновным в государственной измене настоятеля двух храмов Волновахского района Донецкой области. При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.