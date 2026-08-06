Скандал на открытии реабилитационного корпуса: Садовый отреагировал на визит представителя УПЦ МП
Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал присутствие представителя УПЦ Московского патриархата на открытии нового корпуса реабилитационного центра UNBROKEN для украинских военных
Об этом он написал в телеграммах, передает RegioNews .
По его словам, он не приглашал священнослужителя и не согласовывал список гостей мероприятия.
В своем объяснении Садовый подчеркнул, что ситуация недопустима, однако опроверг информацию об участии представителя УПЦ МП в освящении помещения.
"Нет, я его не приглашал. Нет, я не согласовывал список гостей, потому что у нас каждый имеет свою ответственность и свое видение. Здесь действительно произошел прокол", — заявил он.
Мэр также подчеркнул, что священнослужитель не проводил никаких религиозных обрядов во время открытия центра.
В то же время он признал, что само появление представителя УПЦ МП на мероприятии вызвало негативную реакцию.
"Да, это все равно очень плохая история", - добавил мэр Львова.
Садовый напомнил, что здание по улице Пекарской во времена президентства Виктора Януковича передали Московскому патриархату. После начала полномасштабного вторжения России она была возвращена в собственность общины Львова без длительных судебных процессов.
По словам городского головы, в восстановленном здании официально открыли новый корпус центра UNBROKEN, где одновременно будут проходить лечение и реабилитацию 55 украинских военных, получивших тяжелые ранения на войне. Здесь будет работать учебный корпус медицинской школы университета UNBROKEN для подготовки специалистов по реабилитации.
"Когда-то это здание передали московскому патриархату. Сегодня здесь спасают украинских Защитников", — подытожил Садовый.
Напомним, что суд признал виновным в государственной измене настоятеля двух храмов Волновахского района Донецкой области. При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.