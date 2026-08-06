11:17  07 августа
В море в Коблево взорвалась мина: один мужчина погиб, две женщины ранены
08:26  07 августа
Выпрыгнула с седьмого этажа: в Одессе погибла 12-летняя девочка, приехавшая на отдых
07:36  07 августа
Во время жатвы в поле на Ровенщине вспыхнул комбайн
UA | RU
UA | RU
06 августа 2026, 22:18

Скандал на открытии реабилитационного корпуса: Садовый отреагировал на визит представителя УПЦ МП

06 августа 2026, 22:18
Читайте також українською мовою
Фото: Андрей Садовый
Читайте також
українською мовою

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал присутствие представителя УПЦ Московского патриархата на открытии нового корпуса реабилитационного центра UNBROKEN для украинских военных

Об этом он написал в телеграммах, передает RegioNews .

По его словам, он не приглашал священнослужителя и не согласовывал список гостей мероприятия.

В своем объяснении Садовый подчеркнул, что ситуация недопустима, однако опроверг информацию об участии представителя УПЦ МП в освящении помещения.

"Нет, я его не приглашал. Нет, я не согласовывал список гостей, потому что у нас каждый имеет свою ответственность и свое видение. Здесь действительно произошел прокол", — заявил он.

Мэр также подчеркнул, что священнослужитель не проводил никаких религиозных обрядов во время открытия центра.

В то же время он признал, что само появление представителя УПЦ МП на мероприятии вызвало негативную реакцию.

"Да, это все равно очень плохая история", - добавил мэр Львова.

Садовый напомнил, что здание по улице Пекарской во времена президентства Виктора Януковича передали Московскому патриархату. После начала полномасштабного вторжения России она была возвращена в собственность общины Львова без длительных судебных процессов.

По словам городского головы, в восстановленном здании официально открыли новый корпус центра UNBROKEN, где одновременно будут проходить лечение и реабилитацию 55 украинских военных, получивших тяжелые ранения на войне. Здесь будет работать учебный корпус медицинской школы университета UNBROKEN для подготовки специалистов по реабилитации.

"Когда-то это здание передали московскому патриархату. Сегодня здесь спасают украинских Защитников", — подытожил Садовый.

Напомним, что суд признал виновным в государственной измене настоятеля двух храмов Волновахского района Донецкой области. При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов ВСУ Садовый Андрей Иванович реабилитационный центр
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
Вражеские обстрелы в Запорожье: более 5 тысяч потребителей остались без света
07 августа 2026, 15:59
Уникальная спецоперация ГСЧС в Запорожье: саперы уничтожили полуторатонную российскую авиабомбу ФАБ-500
07 августа 2026, 15:47
Взрыв гранаты в Ровенской области: тяжело травмировано студентов, подозрение получил хозяин дома
07 августа 2026, 15:31
В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу в центре города: есть раненый
07 августа 2026, 15:15
В Харькове столкнулись автобус и два авто: девять человек травмированы
07 августа 2026, 14:55
Россияне ударили по Изюму из РСЗО: погибли два человека, еще четверо пострадали
07 августа 2026, 14:29
В Киеве для больницы закупили УЗИ с переплатой почти на 6 миллионов
07 августа 2026, 13:55
Угрожал гранатой и ножом: на Буковине задержали мужчину, который требовал у фермера $50 тысяч
07 августа 2026, 13:52
Конфликт из-за коммуналки: мужчина бросил гранату в здание предприятия на Киевщине
07 августа 2026, 13:36
Пограничники показали, как уничтожили вражескую технику на юге Украины
07 августа 2026, 13:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Все публикации »
Виктор Андрусив
Сергей Фурса
Валерий Пекар
Все блоги »