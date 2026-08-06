Массированный террор Днепропетровщины: 5 погибших, 6 раненых и почти 60 вражеских атак в сутки
Российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, в результате чего пять человек погибли и еще 16 - получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Для атак россияне применили ракеты, беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы.
В Никопольском районе атак подверглись город Никополь, а также Красногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, сельскохозяйственное предприятие, магазины и автобус. Пострадали три человека.
В Синельниковском районе под ударом были Петропавловская, Украинская, Васильковская общины. Уничтожены трактор и хозяйственные постройки. Поврежден комбайн и около 10 частных домов.
В Каменском районе россияне атаковали Бажедаровскую и Вишневскую общины. Повреждена инфраструктура, вспыхнула хозяйственная постройка. Три человека погибли и еще пятеро пострадали.
В Павлограде спасатели уже обуздали пожары, возникшие в результате вражеских атак. Погибли два человека, еще семеро ранены.
В Криворожском районе под ударом находились Грушевская и Зеленодольская общины. Пострадал один человек.
Напомним, что в Павлограде на Днепропетровщине уничтожено сортировочное депо и база передвижных отделений АО "Укрпочта". Две сотрудницы компании погибли.