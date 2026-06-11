РФ готовит новый массированный удар: в Воздушных силах объяснили ситуацию

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, существует ли угроза нового массированного ракетного удара со стороны России в ближайшее время

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает RegioNews.

Он отреагировал на сообщения в некоторых Telegram-каналах, где утверждалось, что РФ якобы завершила подготовку к очередному массированному обстрелу.

"Не хочу никого обижать, каждый телеграмм-канал имеет свою аудиторию… Но есть официальные источники информации", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что в Украине действует четкая система официального информирования о воздушных угрозах.

"Даже президент Украины каждый раз, когда есть такая угроза, коммуникирует об этом. Воздушные силы сообщают, Генеральный штаб", – отметил он.

Игнат также объяснил, как военные оценивают риски массированных атак. По его словам, анализ ситуации проводится постоянно, а ежедневно командование получает соответствующие данные по признакам подготовки ударов.

Среди основных факторов – снаряжение стратегической авиации РФ ракетами, радиообмен, активность ракетоносителей в Черном море и подготовка запусков дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, с начала текущей недели российские войска нанесли удары по 11 регионам Украины, применив почти 530 беспилотников и две управляемые авиационные бомбы. В результате атак десятки человек получили ранения.