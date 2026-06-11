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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате удара возник пожар. Погибла 67-летняя женщина, которой на следующей неделе должно было исполниться 68 лет.

На момент удара в доме также находились двое маленьких внуков погибшей. Детей доставили в больницу для проведения медобследования. Предварительно, тяжелые повреждения они не получили.

Все последствия атаки еще уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Известно о 15 пострадавших мирных жителях.