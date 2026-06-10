РФ выпустила по Украине почти 530 дронов за трое суток: десятки раненых

Фото: ГСЧС Харьковщины

С начала текущей недели российские войска нанесли удары по 11 регионам Украины, применив почти 530 беспилотников и две управляемые авиационные бомбы. В результате атак десятки человек получили ранения

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"К списку новых побед Россия добавила шедший под флагом Панамы контейнеровоз, сельскохозяйственные предприятия, объекты железной дороги, энергетики, и больше всего – обычных жилых домов. Десятки людей были ранены", – отметил глава государства.

По словам президента, ежедневная дипломатическая работа Украины должна быть сосредоточена на усилении защиты украинского неба и укреплении системы противовоздушной обороны.

Зеленский сообщил, что в последние дни состоялось много международных встреч и переговоров по усилению ПВО.

"На днях было много международных встреч и переговоров по ПВО, и важно обеспечить реализацию всех договоренностей. Еще больше может решиться на саммитах G7 и НАТО", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Украину 207 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.