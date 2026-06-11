Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали 39 населенных пунктов Херсонской области, применяя беспилотники, авиацию и артиллерию

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 17 частных домов.

Также оккупанты повредили магазин, автозаправочную станцию, сотовую башню, газопровод, сельскохозяйственное предприятие и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 13 – получили ранения, среди них – один ребенок.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Известно о 15 пострадавших мирных жителях.