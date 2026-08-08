Ведущий Анатолий Анатолич признался, почему распалась его дружба с Остапчуком

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Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал о своих отношениях с Владимиром Остапчуком. Оказалось, прежней дружбы уже давно нет

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

По словам Анатолия Анатолича, после начала полномасштабной войны он и ведущий Владимир Остапчук стали еще ближе, чем раньше. Однако однажды он увидел, что Остапчук заблокировал его в Instagram. Хотя до этого личного конфликта у них не было. Анатолич считает, что это может быть связано со взглядами супруги Остапчука Екатерины.

"Через какие-то взгляды его жены. Я не хочу в это вдаваться. Они там переехали, мигрировали в Канаду. Поэтому всем, кто за границей, желаю им счастья. Пусть они строят там карьеру себе. Не думаю, что надо их тянуть сюда", - говорит ведущий.

Справка . Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) – украинский шоумен, ведущий. Многим украинцам он известен по проектам "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной", "Голос країни". Женат на пресс-атташе Бойко Юлии. Вместе они воспитывают дочерей Алису (2011) и Лолиту (28.03.2013) и сына Нила (20.07.2021).