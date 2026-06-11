РФ готує новий масований удар: у Повітряних силах пояснили ситуацію

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Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, чи існує загроза нового масованого ракетного удару з боку Росії найближчим часом

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає RegioNews.

Він відреагував на повідомлення в деяких Telegram-каналах, де стверджувалося, що РФ нібито завершила підготовку до чергового масованого обстрілу.

"Не хочу нікого ображати, кожен телеграм-канал має свою аудиторію… Але є офіційні джерела інформації", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що в Україні діє чітка система офіційного інформування про повітряні загрози.

"Навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, комунікує про це. Повітряні сили повідомляють, Генеральний штаб", – підкреслив він.

Ігнат також пояснив, як військові оцінюють ризики масованих атак. За його словами, аналіз ситуації проводиться постійно, а щодня командування отримує відповідні дані щодо ознак підготовки ударів.

Серед основних факторів – спорядження стратегічної авіації РФ ракетами, радіообмін, активність ракетоносіїв у Чорному морі та підготовка запусків дронів-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, від початку поточного тижня російські війська завдали ударів по 11 регіонах України, застосувавши майже 530 безпілотників та дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атак десятки людей дістали поранення.