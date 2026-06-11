Массированные удары РФ по Харьковщине: 11 пострадавших и значительные разрушения

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали город Харьков и 21 населенный пункт Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов в Харькове пострадали 11 человек. Среди раненых – мужчины 50 и 58 лет, а также женщины в возрасте 23, 27, 33, 38, 45, 57, 70, 75 и 77 лет.

В поселке Казачья Лопань Дергачевской общины в результате взрыва неизвестного устройства пострадал 55-летний мужчина.

Российские войска атаковали Харьков дронами в Немышлянском, Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах.

В целом по Харьковщине враг применил разные типы вооружения, в частности:

8 БпЛА типа "Герань-2",

6 БпЛА типа "Молния",

10 FPV-дронов,

30 БпЛА неустановленного типа.

В результате атак в Харькове повреждены 12 многоквартирных домов, частный дом, гараж и 9 автомобилей.

Также зафиксированы разрушения в Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах. Среди поврежденных объектов – жилые дома, учебное заведение, гражданские предприятия, складские помещения и автомобиль экстренной медицинской помощи.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Обстрелы из разных видов вооружения подверглись Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам. Известно о 15 пострадавших мирных жителях в разных общинах области.