Девушка певца Владимира Дантеса официально подтвердила их отношения

Фото из открытых источников

Долгое время в СМИ были слухи о новых отношениях певца Владимира Дантеса. Теперь его девушка подтвердила это и показала их первое фото.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Девушку артиста зовут Анастасия Неправда. Долгое время у нее была закрытая страница в соцсетях. Однако после того, как в СМИ рассекретили ее роман с артистом - она страницу в Instagram открыла.

Теперь она буквально подтвердила их отношения, показав первое общее фото.

Подробностей пара не раскрыла. Стоит отметить, что ранее Владимир Дантес говорил, что в будущем хотел бы держать личную жизнь подальше от внимания.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказывал, на что он потратил свой денежный приз из "Фабрики звезд". По его словам, это были импульсивные покупки.