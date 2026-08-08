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08 августа 2026, 00:30

Известная украинская актриса потеряла мужчину после тяжелой болезни

08 августа 2026, 00:30
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Фото из открытых источников
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Стало известно о смерти украинской актрисы Ларисы Кадачниковой. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Умер адвокат Андрей Галь, муж украинской актрисы Ларисы Кадочниковой. Ему было 62 года. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. В Национальном союзе кинематоргафистов Украины выразили соболезнования актрисе.

"С глубокой печалью мы узнали, что после продолжительной болезни на 63-м году жизни отошел в вечность известный адвокат Андрей Михайлович Галь — близкий друг, спутник жизни и надежная поддержка членки нашего Союза, выдающейся украинской актрисы, народной артистки Украины и лауреатки Национальной премии имени Тараса Шевченко Ларисы Валентиновны Кадочниковой. Выражаем искренние соболезнования нашей коллеге в этот тяжелый час. Мы рядом с вами, Лариса Валентиновна, и разделяем вашу боль. Вечная и светлая память Андрея Михайловича", - говорят в союзе.

Напомним, ранее в Украине скончалась легендарная актриса. Многим зрителям она известна по роли в сериале "Поймать Кайдаша".

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