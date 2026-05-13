13 мая 2026, 11:06

Более 100 дронов в небе Украины: Зеленский предупредил о новых атаках

Утром 13 мая в украинском небе находится более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Россия продолжает наносить удары, в частности целенаправленно по железнодорожной инфраструктуре и гражданским объектам в городах.

Зеленский напомнил, что 12 мая под ударами находились 14 областей Украины.

Кроме того, в ночь на 13 мая оккупанты атаковали жилую и железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине и Харьковщине, портовую инфраструктуру на Одесщине и энергетику на Полтавщине.

Президент призвал не молчать о российской войне и поддерживать Украину, подчеркнув, что молчание "поощряет россия к еще большей жестокости".

Напомним, в ночь на 13 мая РФ атаковала Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

