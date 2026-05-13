13 мая 2026, 10:12

Незаконная рубка в заказнике на Буковине: чиновник лесничества получил подозрение

Фото: ОГР
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику Долишне-Шепитского лесничества ГП "Берегометское ЛГХ" ГП "Леса Украины"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило, что вопреки запрету на рубку в заказнике "Зубровица", чиновник в течение двух лет выдавал лесорубные билеты для "очистки" территории. На основании этих документов были незаконно срублены более 600 деревьев, что нанесло ущерб природно-заповедному фонду на сумму почти 7,7 млн гривен.

Сейчас чиновник уже уволен с должности.

Фигуранту инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку деревьев на территории заповедного фонда, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрение чиновнику лесхоза в Черкасской области, из-за халатности которого были уничтожены более 80 деревьев ценных пород.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
