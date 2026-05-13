Фото: ОГР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Следствие установило, что вопреки запрету на рубку в заказнике "Зубровица", чиновник в течение двух лет выдавал лесорубные билеты для "очистки" территории. На основании этих документов были незаконно срублены более 600 деревьев, что нанесло ущерб природно-заповедному фонду на сумму почти 7,7 млн гривен.

Сейчас чиновник уже уволен с должности.

Фигуранту инкриминируют превышение служебных полномочий и незаконную порубку деревьев на территории заповедного фонда, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее правоохранители объявили подозрение чиновнику лесхоза в Черкасской области, из-за халатности которого были уничтожены более 80 деревьев ценных пород.