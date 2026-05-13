13 травня 2026, 11:06

Понад 100 дронів у небі України: Зеленський попередив про нові атаки

Фото: dailylviv.com
Вранці 13 травня в українському небі перебуває понад сотня російських безпілотників, а протягом дня можливі нові хвилі атак

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Росія продовжує завдавати ударів, зокрема цілеспрямовано по залізничній інфраструктурі та цивільних об’єктах у містах.

Зеленський нагадав, що 12 травня під ударами перебували 14 областей України.

Окрім того, в ніч на 13 травня окупанти атакували житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Харківщині, портову інфраструктуру на Одещині та енергетику на Полтавщині.

Президент закликав не мовчати про російську війну та підтримувати Україну, наголосивши, що мовчання "заохочує росію до ще більшої жорстокості".

Нагадаємо, в ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом будинки, школи та адмінбудівлі
13 травня 2026, 09:35
Ранкова атака на Херсон: четверо постраждалих, одна жінка у важкому стані
13 травня 2026, 09:26
На Сумщині через ворожий удар виникла пожежа в гаражному кооперативі
13 травня 2026, 08:57
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
