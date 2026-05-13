Понад 100 дронів у небі України: Зеленський попередив про нові атаки

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, Росія продовжує завдавати ударів, зокрема цілеспрямовано по залізничній інфраструктурі та цивільних об’єктах у містах.

Зеленський нагадав, що 12 травня під ударами перебували 14 областей України.

Окрім того, в ніч на 13 травня окупанти атакували житлову та залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині та Харківщині, портову інфраструктуру на Одещині та енергетику на Полтавщині.

Президент закликав не мовчати про російську війну та підтримувати Україну, наголосивши, що мовчання "заохочує росію до ще більшої жорстокості".

Нагадаємо, в ніч на 13 травня РФ атакувала Україну 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.