13 мая 2026, 09:26

Утренняя атака на Херсон: четверо пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 13 мая, около 8:00 российские оккупанты атаковали беспилотником Центральный район Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В результате удара ранения разной степени тяжести получили четыре человека:

  • 75-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии;
  • 37-летний мужчина получил взрывную травму и обломочное ранение;
  • у 67-летнего мужчины диагностировали взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки;
  • 55-летний мужчина получил взрывную травму и ранение правого плеча.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, на Днепропетровщине из-за российских атак погибли восемь человек, еще 11 – ранены.

война обстрелы Херсон пострадавшие беспилотники
