11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 11:23

Граната под ноги полиции: на Сумщине мужчину отправили под стражу без залога

13 мая 2026, 11:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Под стражу взят житель Ахтырки, который бросил гранату под ноги работникам правоохранительных органов

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

12 мая суд по ходатайству следователя и прокурора избрал меру пресечения 41-летнему жителю Ахтырки. Подозреваемый был заключен под стражу без права внесения залога.

Как известно, инцидент произошел 10 мая в Ахтырке. Во время переговоров мужчина бросил гранату под ноги сотрудникам полиции. В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина, а также сам подозреваемый.

После оказания медицинской помощи его доставили в следственный изолятор.

Действия мужчины квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • посягательство на жизнь работников правоохранительного органа,
  • покушение на умышленное убийство нескольких человек,
  • незаконное обращение с боевыми припасами и хулиганство.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить иностранца, угрожавшего прохожим гранатой. Инцидент произошел в конце марта по улице Академика Ефремова. Пьяный мужчина приставал к людям возле одного из домов и провоцировал конфликт. Когда прохожие начали реагировать, он получил гранату Ф-1 и начал угрожать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область Ахтырка Граната суд арест мера пресечения правоохранители
На Хмельнитчине будут судить военного, который избил и обжег лицо бывшей девушки
13 мая 2026, 10:28
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
13 мая 2026, 08:33
В Виннице пьяный военный взорвал пиротехническую гранату перед полицейскими
12 мая 2026, 11:35
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
В Киевской области песионера жестоко убили ножом
13 мая 2026, 14:20
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой
13 мая 2026, 13:55
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
13 мая 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »