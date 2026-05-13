Под стражу взят житель Ахтырки, который бросил гранату под ноги работникам правоохранительных органов

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

12 мая суд по ходатайству следователя и прокурора избрал меру пресечения 41-летнему жителю Ахтырки. Подозреваемый был заключен под стражу без права внесения залога.

Как известно, инцидент произошел 10 мая в Ахтырке. Во время переговоров мужчина бросил гранату под ноги сотрудникам полиции. В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина, а также сам подозреваемый.

После оказания медицинской помощи его доставили в следственный изолятор.

Действия мужчины квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

посягательство на жизнь работников правоохранительного органа,

покушение на умышленное убийство нескольких человек,

незаконное обращение с боевыми припасами и хулиганство.

Досудебное расследование продолжается.

