Граната под ноги полиции: на Сумщине мужчину отправили под стражу без залога
Под стражу взят житель Ахтырки, который бросил гранату под ноги работникам правоохранительных органов
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.
12 мая суд по ходатайству следователя и прокурора избрал меру пресечения 41-летнему жителю Ахтырки. Подозреваемый был заключен под стражу без права внесения залога.
Как известно, инцидент произошел 10 мая в Ахтырке. Во время переговоров мужчина бросил гранату под ноги сотрудникам полиции. В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина, а также сам подозреваемый.
После оказания медицинской помощи его доставили в следственный изолятор.
Действия мужчины квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:
- посягательство на жизнь работников правоохранительного органа,
- покушение на умышленное убийство нескольких человек,
- незаконное обращение с боевыми припасами и хулиганство.
Досудебное расследование продолжается.
