Работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который жестоко избил и обжег лицо девушке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Фигуранту инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Свою вину он признает лишь отчасти.

Напомним, происшестиве случилось в августе 2025 года, когда военный во время несения службы обманом заманил бывшую девушку с ее подругой в лес под предлогом пикника. Оставшись с потерпевшей наедине, он потребовал возобновления отношений и полового контакта. После категорического отказа мужчина более получаса избивал девушку, а затем обжег ей лицо окурком, зная, что она работает в модельном бизнесе. Экспертиза подтвердила многочисленные травмы, сильную физическую боль и психологические страдания потерпевшей.