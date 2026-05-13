На Хмельнитчине будут судить военного, который избил и обжег лицо бывшей девушки
Работники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который жестоко избил и обжег лицо девушке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Фигуранту инкриминируют пытки (ч. 1 ст. 127 УК Украины), ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Свою вину он признает лишь отчасти.
Напомним, происшестиве случилось в августе 2025 года, когда военный во время несения службы обманом заманил бывшую девушку с ее подругой в лес под предлогом пикника. Оставшись с потерпевшей наедине, он потребовал возобновления отношений и полового контакта. После категорического отказа мужчина более получаса избивал девушку, а затем обжег ей лицо окурком, зная, что она работает в модельном бизнесе. Экспертиза подтвердила многочисленные травмы, сильную физическую боль и психологические страдания потерпевшей.