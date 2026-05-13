В течение суток российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками, применяя, в частности, FPV-дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Городнянской громаде Черниговского района из-за попадания FPV-дрона повреждена хозяйственная постройка.

В Новгород-Северской громаде повреждения получили частные дома и хозяйственные здания. В Семеновской громаде Новгород-Северского района дрон попал по территории домохозяйства, повредив автомобиль, мотоцикл, гараж, а также фасад и окна дома.

В Минской громаде Корюковскому району из-за атаки беспилотниками повреждения и разрушения получили частные жилые дома, административные здания, образовательное учреждение.

В селе Прилукского района в результате вражеского удара повреждено остекление окон в школе и жилом доме.

Полицейские документируют последствия атак врага.

