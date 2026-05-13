ДТП произошло около часа ночи 12 мая на трассе "Киев–Одесса" недалеко от села Собковка Уманского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика DAF столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Volkswagen. В результате аварии 21-летний водитель легковушки погиб на месте. Его травмированную 20-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киевской области сообщили о подозрении водителю грузовика, который на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка. Девочку госпитализировали, однако от полученных травм она скончалась в больнице.