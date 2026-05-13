В Полтаве после удара БпЛА насосные станции водоканала перевели на генераторы

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

В Полтаве идет ликвидация последствий утренней атаки беспилотников. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру города, что повлекло за собой перебои с водоснабжением и повреждение жилых домов

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Обесточение повлияло на работу критической инфраструктуры: останавливалось стабильное питание трех насосных станций третьего подъема – "Большой 3", "Полтава 4" и "Баленко 7". Сейчас на объектах работают генераторы.

По данным городских властей, город заблаговременно обеспечил водоканал запасами топлива, которых должно хватить на одни-два дня работы до восстановления электроснабжения.

Кроме того, взрывной волной повреждены 11 многоквартирных домов, зафиксировано около 300 выбитых окон, а также повреждены автомобили.

Часть домов уже подвергалась разрушениям во время предыдущих атак в апреле, из-за чего специалисты вынуждены повторно проводить обмеры для восстановления.

Обращения в медицинские учреждения с физическими травмами не зафиксированы. Однако на местах работают медики и психологи для помощи людям в состоянии острого стресса, в частности детям и пожилым людям.

В районах поражения развернуты оперативные штабы, жильцам выдают строительные материалы для временного ремонта.

Напомним, ночью 13 мая российские войска атаковали Полтавскую общину ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в электроподстанцию, что привело к обесточениям. Без света остались более 6,5 тысячи бытовых потребителей и 548 юридических абонентов.