13 мая 2026, 11:33

В Киеве задержали дезертира, регистрировавшего Starlink для россиян

Фото: СБУ
СБУ заблокировала еще одну попытку врага получить доступ к Старлинкам на территории Украины. В Киеве задержали российского агента, который незаконно регистрировал терминалы связи для россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задачу РФ выполнял завербованный мобилизованный, самовольно покинувший военную часть в Харьковской области. После побега из подразделения дезертир скрывался в арендованных квартирах в столице и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных телеграм-каналах.

В одном из ТГ-чатов мужчина попал во внимание российских спецслужб, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество. По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя станцию Старлинк по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ.

Далее фигурант "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя. Дезертир планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок страны-агрессора.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Старлинк.

Все зарегистрированные фигурантом терминалы заблокированы. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказателтствами работы на россиян.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Кропивницком задержали местную жительницу, которая по заданию кураторов из РФ занималась регистрацией и передачей реквизитов Starlink для нужд оккупационных войск.

