12 мая 2026, 16:01

Отмывание средств: главному психиатру ВСУ оставили залог 24 млн грн

Фото: Прокуратура Украины
Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о мере пресечения для главного психиатра Вооруженных Сил Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Суд поддержал позицию прокуроров и отказал стороне защиты в уменьшении размера залога. Подозреваемый останется под стражей с альтернативой внесения залога в 24 млн грн. Ранее такую меру пресечения определил Шевченковский районный суд города Киева.

По данным следствия, чиновника подозревают в легализации более 34,5 млн грн на протяжении 2023-2024 годов. Прокуроры отмечают, что денежные средства могли быть получены преступным путем.

По версии обвинения, для утаивания происхождения активов имущество оформляли на родственников и членов семьи. Также проверяется приобретение автомобилей премиумкласса, включая BMW X3, X5 и X7.

Отдельно по делу исследуются материалы Государственной налоговой службы и Национального агентства по предотвращению коррупции. По данным НАПК, стоимость активов, законность которых не подтверждена, превышает 44,2 млн грн.

Что известно о деле Олега Друзя

21 января 2025 года СБУ задержала главного психиатра ВСУ Олега Друзя . Он был заместителем председателя Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к службе.

По данным следствия, за время полномасштабной войны он приобрел активы на миллион долларов, что больше его официальных доходов.

Шевченковский районный суд отправил Олега Друзя под стражу с правом на залог в размере 49 миллионов гривен. При этом отмечалось, что в суд Друзя был доставлен на "скорой", а его адвокат заявлял, что он находится "в крайне тяжелом состоянии в карете "скорой" под капельницами".

В СМИ сообщили, что Олег Друзь, подозреваемый в незаконном обогащении, планировал купить виллу в Турции. Жилье с тремя этажами и бассейном, которое заинтересовало главного психиатра ВСУ, стоит 650 тысяч евро.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

