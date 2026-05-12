12:30  12 мая
Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми
11:42  12 мая
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
09:41  12 мая
Смертельное ДТП в Донецкой области: два человека погибли, четверо пострадали
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 16:43

Майор СБУ "сливала" ФСБ данные об украинских оперативниках и контрразведке

12 мая 2026, 16:43
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Сотрудница СБУ, имея доступ к самой сокровенной информации, в течение длительного времени работала на ФСБ. Женщину задержали 12 мая, теперь ей грозит пожизненное заключение за государственную измену

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, майор СБУ, имея служебный доступ к информационным ресурсам, собирала и передавала представителю спецслужб РФ сведения с ограниченным доступом.

Речь идет о данных о сотрудниках СБУ, вовлеченных в оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, а также информацию об объектах, в отношении которых проводились или планировались соответствующие мероприятия.

Следствие установило, что в течение октября 2025 – апреля 2026 она передавала эти сведения через мессенджер Telegram. Для коммуникации с российской спецслужбой также использовала своего отца, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

Переданная информация могла быть использована врагом для разведывательной, взрывной и диверсионной деятельности против Украины, а также для попыток нейтрализовать контрразведывательные возможности СБУ.

Сотрудница СБУ задержана 12 мая 2026 года. В настоящее время ей готовится сообщение о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Также прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности в Днепре разоблачила владелицу местного Телеграмм-канала, которая распространяла координаты украинских защитников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ задержание госизмена майор ФСБ РФ
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Суд вынес суровый приговор российскому агенту, который хотел взорвать газопровод в Харьковской области
12 мая 2026, 18:59
Наркобизнес через почтоматы: в Харькове задержали женщину, рассылавшую психотропные вещества по всей Украине
12 мая 2026, 18:39
Жители Винницы остались без воды
12 мая 2026, 18:30
Российские дроны атаковали Глуховскую общину, есть раненые
12 мая 2026, 18:16
В Донецкой области FPV-дрон атаковал объект инфраструктуры
12 мая 2026, 17:57
В Полтавской области вынесли приговор матери, которая насиловала 6-летнюю дочь на камеру
12 мая 2026, 17:15
В Одессе ребенок провалился под тротуарную плитку: яма около 4 метров
12 мая 2026, 17:00
В Полтаве ассенизаторы заблокировали водоканал из-за "золотых" штрафов
12 мая 2026, 16:58
ВАКС не избрал меру пресечения Андрею Ермаку: почему
12 мая 2026, 16:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Все блоги »