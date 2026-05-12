Майор СБУ "сливала" ФСБ данные об украинских оперативниках и контрразведке

Фото: Офис Генерального прокурора

Сотрудница СБУ, имея доступ к самой сокровенной информации, в течение длительного времени работала на ФСБ. Женщину задержали 12 мая, теперь ей грозит пожизненное заключение за государственную измену

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, майор СБУ, имея служебный доступ к информационным ресурсам, собирала и передавала представителю спецслужб РФ сведения с ограниченным доступом.

Речь идет о данных о сотрудниках СБУ, вовлеченных в оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, а также информацию об объектах, в отношении которых проводились или планировались соответствующие мероприятия.

Следствие установило, что в течение октября 2025 – апреля 2026 она передавала эти сведения через мессенджер Telegram. Для коммуникации с российской спецслужбой также использовала своего отца, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

Переданная информация могла быть использована врагом для разведывательной, взрывной и диверсионной деятельности против Украины, а также для попыток нейтрализовать контрразведывательные возможности СБУ.

Сотрудница СБУ задержана 12 мая 2026 года. В настоящее время ей готовится сообщение о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 УК Украины. Также прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

