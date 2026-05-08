Харьковские правоохранители ликвидировали масштабную схему сбыта подконтрольных препаратов, организованную руководством одной из аптечных сетей города

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры доложено о подозрении руководительницы фармацевтического общества, главном бухгалтере и шести фармацевтам.

По данным следствия, они входили в организованную группу, которая через сеть аптек в Харькове системно продавала кодеинсодержащие лекарственные средства без рецептов и с нарушением правил их отпуска.

Речь идет о препаратах "Кодтерпин ИС", "Кодепсин" и "Кодетерп", содержащих кодеин и принадлежащих к наркотическим средствам с ограниченным оборотом.

По версии следствия, в 2025 году руководительница компании организовала схему незаконной продажи этих препаратов для личного обогащения, привлекая к ней главного бухгалтера и шестерых фармацевтов.

Участники группы отпускали кодеинсодержащие препараты без рецептов врачей, а также в количествах, превышающих допустимые нормы. Ежемесячное обращение незаконных продаж составляло от 500 тыс. до 1 млн грн. Вырученные средства распределяли между участниками по заранее согласованной схеме.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 16 фактов незаконной реализации кодеинсодержащих лекарственных средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 320 УК Украины.

