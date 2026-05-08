08 мая 2026, 18:58

В Харьковской области будут судить руководство и персонал аптек за сбыт кодеина

Фото: Офис Генерального прокурора
Харьковские правоохранители ликвидировали масштабную схему сбыта подконтрольных препаратов, организованную руководством одной из аптечных сетей города

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews ..

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры доложено о подозрении руководительницы фармацевтического общества, главном бухгалтере и шести фармацевтам.

По данным следствия, они входили в организованную группу, которая через сеть аптек в Харькове системно продавала кодеинсодержащие лекарственные средства без рецептов и с нарушением правил их отпуска.

Речь идет о препаратах "Кодтерпин ИС", "Кодепсин" и "Кодетерп", содержащих кодеин и принадлежащих к наркотическим средствам с ограниченным оборотом.

По версии следствия, в 2025 году руководительница компании организовала схему незаконной продажи этих препаратов для личного обогащения, привлекая к ней главного бухгалтера и шестерых фармацевтов.

Участники группы отпускали кодеинсодержащие препараты без рецептов врачей, а также в количествах, превышающих допустимые нормы. Ежемесячное обращение незаконных продаж составляло от 500 тыс. до 1 млн грн. Вырученные средства распределяли между участниками по заранее согласованной схеме.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 16 фактов незаконной реализации кодеинсодержащих лекарственных средств.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 320 УК Украины.

Напомним, что во Львове задержан 36-летний мужчина. Оказалось, что он продавал наркотики .

Харьков аптека продажа прокуратура
