НАБУ расследует злоупотребления со стороны производителей оружия и дронов

С начала 2025 года продолжаются расследования по ряду отечественных производителей военной техники, в частности беспилотников и ракет. Проверяется законность использования бюджетных средств и чистота транзакций

Об этом на брифинге заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос.

"С февраля 2025 года мы расследуем ряд производителей вооружения. Украинских производителей. В том числе дронов", — заявил Кривонос.

По его словам, еще с апреля прошлого года НАБУ назначило ряд экспертиз. Но их до сих пор не получили правоохранители.

Кроме того, партнерам направлено несколько запросов о предоставлении международной правовой помощи. В настоящее время ожидается их ответ, после чего можно будет говорить о наличии или отсутствии нарушений со стороны производителей.

"Сразу после начала досудебного расследования в феврале 2025 года по направлению обороны были направлены запросы в Госфинмониторинг. И только после уже операции "Мидас" и публичной огласки они начали давать нам ответы на транзакции в том числе и за рубежом", - добавил Кривонос.

Напомним, ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.