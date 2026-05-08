Апелляционная инстанция отказала в смягчении приговора бывшему и.о. председателя Никопольской РГА и его приспешникам

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews .

Апелляция оставила без изменений 7 лет заключения экс-чиновнику Никопольской РГА и его подельникам за присвоение 4,3 млн грн на инвентаризации земель.

В ходе следствия установлено, что в 2019 году тогдашний исполняющий обязанности председателя Никопольской РГА организовал схему присвоения средств из местного бюджета, выделенных на инвентаризацию земель несельскохозяйственного назначения на территории района. Используя служебное положение, чиновник повлиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия.

В том же году между Никопольской РГА и предпринимателем заключили три договора по инвентаризации земель, изготовлению документации по землеустройству и проведению их денежной оценки. Однако работы фактически не производились. Несмотря на это, участники схемы подписали акты выполненных работ и документы для перечисления бюджетных средств.

К реализации схемы дельца также привлекли инженера-землеустроителя субподрядной организации. Он сделал техническую документацию с нарушением требований земельного законодательства и использовал печать предприятия для подделки договора субподряда.

