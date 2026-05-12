12 травня 2026, 16:01

Відмивання коштів: головному психіатру ЗСУ залишили заставу 24 млн грн

Фото: Прокуратура України
Київський апеляційний суд залишив без змін рішення щодо запобіжного заходу для головного психіатра Збройних Сил України, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд підтримав позицію прокурорів і відмовив стороні захисту у зменшенні розміру застави. Підозрюваний залишиться під вартою з альтернативою внесення застави у 24 млн грн. Раніше такий запобіжний захід визначив Шевченківський районний суд міста Києва.

За даними слідства, посадовця підозрюють у легалізації понад 34,5 млн грн упродовж 2023-2024 років. Прокурори зазначають, що кошти могли бути отримані злочинним шляхом.

За версією обвинувачення, для приховування походження активів майно оформлювали на родичів та членів сім’ї. Також перевіряється придбання автомобілів преміумкласу, зокрема BMW X3, X5 та X7.

Окремо у справі досліджуються матеріали Державної податкової служби та Національного агентства з питань запобігання корупції. За даними НАЗК, вартість активів, законність яких не підтверджена, перевищує 44,2 млн грн.

Що відомо про справу Олега Друзя

21 січня 2025 року СБУ затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. Він був заступником голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до служби.

За даними слідства, за час повномасштабної війни він набув активів на мільйон доларів, що більше за його офіційні доходи.

Шевченківський районний суд відправив Олега Друзя під варту із правом на заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. При цьому зазначалося, що до суду Друзя доставили на "швидкій", а його адвокат заявляв, що він перебуває "у вкрай тяжкому стані в кареті "швидкої" під крапельницями".

У ЗМІ повідомили, що Олег Друзь, якого підозрюють у незаконному збагаченні, планував купити віллу в Туреччині. Житло з трьома поверхами та басейном, яке зацікавило головного психіатра ЗСУ, коштує 650 тисяч євро.

Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

