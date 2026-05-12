Фото: Евгений Плинский

В торговых центрах Киева 12 мая проходят массовые обыски на точках продаж электронных сигарет и вейпов

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передает RegioNews .

По его словам, следственные действия проводятся сотрудниками Национальной полиции и Бюро экономической безопасности.

Правоохранители изымают продукцию в местах сбыта электронных сигарет и вейпов.

Плинский отметил, что собирает дополнительную информацию о причинах и масштабах обысков.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, что в Украине разоблачена масштабная схема незаконного производства и сбыта жидкостей для электронных сигарет, действовавшая с 2023 года.