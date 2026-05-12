Операция "Мидас": в НАБУ рассказали, фигурирует ли по делу президент Зеленский

Представители НАБУ и САП после вручения подозрения Андрею Ермаку дали брифинг. В частности, правоохранители ответили, идет ли речь в расследовании также и о президенте Украины

Об этом сообщили во время брифинга НАБУ и САП.

По словам директора НАБУ Семена Кривоноса, президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Он добавил, что речь идет, в частности, о направлении оборонки, которое расследуется в рамках НАБУ. Речь идет об отдельных производителях дронов.

При этом известно, что секретарь СНБО (бывший министр обороны) Рустем Умеров был допрошен. По словам правоохранителей, он имеет статус свидетеля.

Напомним, ранее бывший руководитель Офиса президента Украины получил подозрение от НАБУ и САП. Андрей Ермак дал комментарий журналистам, в котором заявил, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Кроме того, правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия".