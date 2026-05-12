12 мая 2026, 14:58

На Днепропетровщине объявили эвакуацию семей с детьми из Никопольского района

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из отдельных территорий Никопольского района

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано.

Эвакуация касается, в частности, жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины.

Отмечается, что из этих населенных пунктов должны выехать 28 семей с детьми, всего – 34 ребенка. Также эвакуация касается части улиц Марганца и около 100 улиц Никополя, где проживает около 1 145 человек.

По словам главы ОВА, выезд должен быть осуществлен в течение месяца. Время и маршруты эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей.

Эвакуированные смогут временно разместиться как в более безопасных районах Никопольщины, так и в других регионах Украины.

Напомним, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, во временно оккупированных Олешках Херсонской области продолжается гуманитарная катастрова. Сейчас идет подготовка к эвакуации местных жителей.

