Панцири, десантный катер и база БпЛА: удар ВМС по Крыму

Скриншот с видео

Подразделения Военно-морских сил ВС Украины во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ нанесли удар по объектам противника во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщили в ВМС, передает RegioNews.

По данным военных, в результате операции поражены три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и ликвидирована одна мобильная огневая группа противника.

Кроме того, в Новоозерном успешно уничтожен российский скоростной десантный катер проекта 02510 БК-16.

Также удар понесла военная инфраструктура окупантов на аэродроме Кировское: украинские военные попали в место хранения ударно-разведывательных БПЛА "Орион" и полностью уничтожили четыре станции управления дронами.

"Слаженная и точная работа продолжает давать успешный результат. Планомерно уничтожаем логистику и боевой потенциал врага в глубоком тылу", – подчеркнули в ВМС Украины.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

Как известно, в российском Новороссийске в результате ударов украинских войск были повреждены два военных корабля Черноморского флота РФ. Каждый из них стоит около $500 млн.