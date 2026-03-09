Минус 750 оккупантов и 70 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 750 оккупантов, три танка, 10 бронемашин и 70 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 274 тысячи военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составили:
Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области. Соответствующий видеоролик опубликовала бригада "Гарт".
03 марта 2026
