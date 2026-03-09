18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
09 марта 2026, 07:29

Минус 750 оккупантов и 70 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

09 марта 2026, 07:29
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 750 оккупантов, три танка, 10 бронемашин и 70 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 274 тысячи военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.03.26 ориентировочно составили:

Потери россиян 9 марта 2026 года

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области. Соответствующий видеоролик опубликовала бригада "Гарт".

