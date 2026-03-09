Панцирі, десантний катер та база БпЛА: удар ВМС по Криму

Скриншот із відео

Підрозділи Військово-морських сил ЗС України у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по об'єктах противника в тимчасово окупованому Криму

Про це повідомили у ВМС, передає RegioNews.

За даними військових, у результаті операції уражено три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та ліквідовано одну мобільну вогневу групу противника.

Крім того, у Новоозерному успішно знищено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 БК-16.

Також удару зазнала військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське: українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних БпЛА "Оріон"та повністю знищили чотири станції управління дронами.

"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", – наголосили у ВМС України.

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Як відомо, в російському Новоросійську внаслідок ударів українських військ було пошкоджено два військових кораблі Чорноморського флоту РФ. Кожен із них коштує близько $500 млн.