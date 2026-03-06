Украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд

иллюстративное фото: из открытых источников

В российском Новороссийске в результате ударов украинских войск были повреждены два военных корабля Черноморского флота РФ. Каждый из них стоит около $500 млн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что по результатам дополнительного анализа полученной информации о последствиях ударов по району военно-морской базы Новороссийск в Краснодарском крае РФ точно подтверждено повреждение двух кораблей РФ – фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

В настоящее время идет уточнение того, насколько сильные повреждения получили российские суда.

