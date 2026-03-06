18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
06 марта 2026, 21:42

Украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд

06 марта 2026, 21:42
иллюстративное фото: из открытых источников
В российском Новороссийске в результате ударов украинских войск были повреждены два военных корабля Черноморского флота РФ. Каждый из них стоит около $500 млн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что по результатам дополнительного анализа полученной информации о последствиях ударов по району военно-морской базы Новороссийск в Краснодарском крае РФ точно подтверждено повреждение двух кораблей РФ – фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

В настоящее время идет уточнение того, насколько сильные повреждения получили российские суда.

Как сообщалось, Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

Украина РФ война флот Черное море
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
