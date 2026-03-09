Россия эксплуатирует мигрантов в Крыму как рабочую силу и военный резерв – ЦНС

Фото: ЦНС

На временно оккупированном полуострове Крым российские власти все активнее привлекают трудовых мигрантов из стран Центральной Азии для работ по благоустройству городов и строительства

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что значительная часть таких работников работает без соответствующих документов. Паспорт и другие документы часто забирают бригадиры или посредники, поэтому люди фактически оказываются в полной зависимости от работодателей.

Помимо эксплуатации на работах мигранты становятся объектом давления со стороны российских силовых структур. Власти и военные комиссариаты используют угрозу депортации или проблем с документами, чтобы заставить выходцев из Центральной Азии подписывать контракты с российской армией.

По разным оценкам, в российскую армию уже могли быть привлечены десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии, которые сначала используются как дешевая рабочая сила на оккупированных территориях, а впоследствии – как резерв для пополнения войск.

Подобная практика ранее фиксировалась и на других временно оккупированных территориях, в частности, в Мариуполе.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне создают отдельные отряды при МВД, задачей которых будут фильтрационные действия местного населения.