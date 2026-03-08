18:25  08 марта
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
16:35  08 марта
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
13:13  08 марта
В Сумской области ВАЗ врезался в дерево и опрокинулся
UA | RU
UA | RU
08 марта 2026, 16:59

Зеленский оценил успехи ВСУ на юге: контроль на 400-435 км

08 марта 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном, отвечая на вопросы корреспондента "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Вооруженные силы на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и по некоторым направлениям по наступлению. Это включало действия для того, чтобы сорвать планы Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно – возобновили контроль на около 400-435 км", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что главными целями российского весеннего наступления остаются Донецкая и Луганская области.

"В принципе, их планы не изменились, отсрочка произошла из-за того, что они не способны это сделать теми средствами, которые у них есть, и из-за действий наших Вооруженных сил", – пояснил Зеленский.

Также он сообщил, что россияне рассматривали возможное наступление на юге между Донецкой и Запорожской областями, а также в направлении Днепра.

Президент подчеркнул, что южное направление остается сложным и напряженным, но ситуация сейчас "в большем позитиве", чем в конце 2025 года.

Как известно, с начала 2026 Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Основной вопрос, который пока не решен – контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия настаивает на выводе украинских войск. Украина предлагает заморозить позицию по линии фронта.

Российская сторона рассматривает возможность выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится на территориальные уступки.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ВСУ фронт российская армия юг Украины южное направление
Россия не прекращает атаки: 1750 дронов, 1530 авиабомб и 39 ракет за неделю
08 марта 2026, 13:51
Беспилотник РФ атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы": что известно
08 марта 2026, 10:29
Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
08 марта 2026, 09:46
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Солнечно и тепло: в Украине потеплеет до +18°
08 марта 2026, 18:25
Стрельба во Львове: пострадавший в больнице, нападающий в розыске
08 марта 2026, 17:49
В Винницкой области произошла стычка между военными ТЦК и гражданскими
08 марта 2026, 17:25
В Хмельницком военнослужащий открыл стрельбу с балкона
08 марта 2026, 16:35
Скандал с донатами "Госпитальеров": батальон готовит финансовый отчет
08 марта 2026, 15:46
Женщины-послы Украины в других странах
08 марта 2026, 15:26
Кулеба рассказал об атаке российского дрона на пассажирский поезд в Сумской области
08 марта 2026, 14:58
В Донецке ударили по складу дронов "Герань-2", – Андрющенко
08 марта 2026, 14:42
Ракетный удар по Харькову: среди погибших врач, учительница и юный хоккеист
08 марта 2026, 14:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »