Зеленский оценил успехи ВСУ на юге: контроль на 400-435 км

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за последний месяц ВСУ провели ряд важных действий на юге страны, включая возобновление контроля на около 400-435 километров

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном, отвечая на вопросы корреспондента "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"Вооруженные силы на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и по некоторым направлениям по наступлению. Это включало действия для того, чтобы сорвать планы Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно – возобновили контроль на около 400-435 км", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что главными целями российского весеннего наступления остаются Донецкая и Луганская области.

"В принципе, их планы не изменились, отсрочка произошла из-за того, что они не способны это сделать теми средствами, которые у них есть, и из-за действий наших Вооруженных сил", – пояснил Зеленский.

Также он сообщил, что россияне рассматривали возможное наступление на юге между Донецкой и Запорожской областями, а также в направлении Днепра.

Президент подчеркнул, что южное направление остается сложным и напряженным, но ситуация сейчас "в большем позитиве", чем в конце 2025 года.

Как известно, с начала 2026 Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Основной вопрос, который пока не решен – контроль над неоккупированными территориями Донбасса. Россия настаивает на выводе украинских войск. Украина предлагает заморозить позицию по линии фронта.

Российская сторона рассматривает возможность выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится на территориальные уступки.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться