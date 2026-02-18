В Женеве продолжились переговоры Украины, США и России: что известно

Фото: Telegram/Рустем Умеров

Сегодня, 18 февраля, в швейцарской Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.

По его словам, консультации проходят в формате рабочих групп по отдельным направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", – отметил Умеров.

Ранее сообщалось, чтов украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения. По данным издания Economist, представители Украины разделились на два лагеря.

Кроме того, как пишут СМИ, Владимир Зеленский якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве.

Напомним, новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией проходит в Женеве 17-18 февраля.

В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

