В Женеве продолжились переговоры Украины, США и России: что известно
Сегодня, 18 февраля, в швейцарской Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.
По его словам, консультации проходят в формате рабочих групп по отдельным направлениям в рамках политического и военного блоков.
"Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", – отметил Умеров.
Ранее сообщалось, чтов украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения. По данным издания Economist, представители Украины разделились на два лагеря.
Кроме того, как пишут СМИ, Владимир Зеленский якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве.
Напомним, новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией проходит в Женеве 17-18 февраля.
В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.
