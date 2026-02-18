10:18  18 февраля
Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 11:34

В Женеве продолжились переговоры Украины, США и России: что известно

18 февраля 2026, 11:34
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Рустем Умеров
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 18 февраля, в швейцарской Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.

По его словам, консультации проходят в формате рабочих групп по отдельным направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Работаем над уточнением параметров и механики обсуждаемых вчера решений. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", – отметил Умеров.

Ранее сообщалось, чтов украинской делегации на переговорах в Женеве возникли разногласия. Это связано с заключением мирного соглашения. По данным издания Economist, представители Украины разделились на два лагеря.

Кроме того, как пишут СМИ, Владимир Зеленский якобы поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве.

Напомним, новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией проходит в Женеве 17-18 февраля.

В состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офис Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Читайте также: Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина США война Женева мир делегация переговоры про мир
Переговоры в Женеве зашли в тупик
17 февраля 2026, 23:32
Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве – СМИ
17 февраля 2026, 22:28
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
На Днепропетровщине украинские защитники успешно отбили атаки врага – DeepState
18 февраля 2026, 12:57
День святого Валентина на Хмельнитчине: мужчина выстрелил из ружья в жену и в себя
18 февраля 2026, 12:42
Некачественные баллистические очки для ВСУ более чем на 154 млн грн: поставщику сообщили о подозрении
18 февраля 2026, 12:19
Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света
18 февраля 2026, 11:56
Как сохранить близость с любимыми на фронте: советы психолога об общении
18 февраля 2026, 11:32
В Киевской области задержали экс-футболиста "Колоса", который ударил работника ТЦК
18 февраля 2026, 11:14
На Прикарпатье ночью раздался взрыв в помещении ТЦК
18 февраля 2026, 10:48
На Сумщине арестовали мужчину за изнасилование 15-летней дочери и издевательство над женой
18 февраля 2026, 10:29
Готовил новые удары по ТЭС: в Киевской области задержали российского агента
18 февраля 2026, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »