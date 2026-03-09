12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 16:33

На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации

09 марта 2026, 16:33
фото: Воздушные силы
На Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины Александр Довгач

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

"Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины", – говорится в сообщении.

Обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что Александр Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...

Напомним, в конце 2025 во время боевого задания на востоке погиб опытный украинский пилот. Речь идет о Евгении Иванове, который выполнял боевое задание на Су-27.

война авиация гибель командир Александр Довгач
09 марта 2026
