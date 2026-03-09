На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации
На Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины Александр Довгач
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.
"Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины", – говорится в сообщении.
Обстоятельства устанавливаются.
Отмечается, что Александр Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...
Напомним, в конце 2025 во время боевого задания на востоке погиб опытный украинский пилот. Речь идет о Евгении Иванове, который выполнял боевое задание на Су-27.