На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации

На Восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб командир 39-й бригады тактической авиации Герой Украины Александр Довгач

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

"Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач – командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины", – говорится в сообщении.

Обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что Александр Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким...

Напомним, в конце 2025 во время боевого задания на востоке погиб опытный украинский пилот. Речь идет о Евгении Иванове, который выполнял боевое задание на Су-27.