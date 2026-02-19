09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
19 февраля
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
19 февраля 2026, 07:54

Зеленский: Украинцы не согласятся отдать Донбасс даже при сложных условиях

19 февраля 2026, 07:54
Иллюстративное фото: dnews.dn.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не согласятся добровольно отдать России Донбасс даже при очень сложных условиях

Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану, передает RegioNews.

На вопрос, может ли он представить ситуацию, в которой Украина отдает россиянам любую территорию, Зеленский ответил:

"Просто отдает ее сама? Я не могу поддержать такую идею и думаю, что в любых очень сложных обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет готов к этому, потому что тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины".

По словам президента, это не только вопросы морали, но и ценностей и свободы:

"Это не просто пустые слова. Для нас это очень важно. Поэтому с первого дня этой войны был такой решительный ответ".

Зеленский добавил, что Донбасс – это часть украинской независимости, морали и ценностей. Там остаются люди, а также важные укрепления ВСУ, имеющие стратегическое значение для защиты страны.

Напомним, в течение 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и Россией.

По словам секретаря СНБО Рустем Умерова, работа была интенсивной и предметной. Он добавил, что часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

Также СМИ сообщали, что на этих переговорах представители России и Украины обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не будут контролировать ни ВС РФ, ни ВС.

19 февраля 2026, 07:07
