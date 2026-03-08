09:46  08 марта
Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
18:45  07 марта
В Днепре мужчина ударил ножом работника ТЦК
15:33  07 марта
Погода резко меняется: где завтра потеплеет до +15 градусов
08 марта 2026, 09:46

Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина

08 марта 2026, 09:46
Фото: ГСЧС Харьковщины
В ночь на 8 марта российские войска атаковали ударными БпЛА жилищный сектор села Большая Бабка Чугуевского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания загорелся частный дом. Трое мирных жителей получили ранения.

Когда спасатели ГСЧС прибыли на место, чтобы помочь людям и ликвидировать пожар, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль.

К счастью, чрезвычайники не пострадали – на момент удара они находились в укрытии. Впрочем, пожарный автомобиль полностью уничтожен.

"Российские войска еще раз демонстрируют циничную тактику двойных ударов, пытаясь поразить тех, кто спасает жизнь", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, накануне 7 марта россияне атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Николаевской области. В результате атаки пострадали водитель и врач.

