Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина

Фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 8 марта российские войска атаковали ударными БпЛА жилищный сектор села Большая Бабка Чугуевского района

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания загорелся частный дом. Трое мирных жителей получили ранения.

Когда спасатели ГСЧС прибыли на место, чтобы помочь людям и ликвидировать пожар, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль.

К счастью, чрезвычайники не пострадали – на момент удара они находились в укрытии. Впрочем, пожарный автомобиль полностью уничтожен.

"Российские войска еще раз демонстрируют циничную тактику двойных ударов, пытаясь поразить тех, кто спасает жизнь", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, накануне 7 марта россияне атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Николаевской области. В результате атаки пострадали водитель и врач.