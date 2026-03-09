12:50  09 марта
На Закарпатье автомобиль въехал в дом: четверо травмированных, двое из них – дети
08:57  09 марта
В Киевской области мужчина провалился под лед, спасая собаку
08:42  09 марта
Смертельное ДТП в Черкассах: задержан 23-летний водитель Mustang
09 марта 2026, 16:04

Захватили на БТР и держали в наручниках 28 часов: появились подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии

09 марта 2026, 16:04
фото: focus.ua
Венгерские стражи порядка сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев любой поддержки. На задержанных оказывалось психологическое и физическое давление

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, задержание граждан Украины осуществлялось венгерским Антитеррористическим центром.

"К задержанию был задействован бронетранспортер, проводившие задержание бойцы Антитеррористического центра имели на вооружении пулеметы и гранатометы… Хотя задержанные имели статус свидетелей, их 28 часов держали в наручниках. Перевозили все время с завязанными глазами", – говорится в сообщении.

В МИДе говорят, что венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев любой поддержки и оказывали на них психологическое и физическое давление.

"МИД Украины считает неприемлемыми и неадекватными такие действия венгерской власти, которые являются циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции", – добавили в ведомстве.

Ранее правоохранители Венгрии опубликовали видео задержания украинских инкассаторов и фото восторженного груза. Видео пресс-служба венгерского правительства подписала как "антитеррористическая операция".

09 марта 2026
