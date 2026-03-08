18:25  08 березня
08 березня 2026, 16:59

Зеленський оцінив успіхи ЗСУ на півдні: контроль на 400-435 км

08 березня 2026, 16:59
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за останній місяць ЗСУ провели низку важливих дій на півдні країни, включно з відновленням контролю на близько 400-435 кілометрів

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Збройні сили на півдні нашої держави за останній місяць провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Це включало дії для того, щоб зірвати плани Російської Федерації. Ми вважаємо, що достатньо успішно – відновили контроль на близько 400–435 км", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що головними цілями російського весняного наступу залишаються Донецька та Луганська області.

"В принципі, їхні плани не змінилися, відтермінування сталося через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами, які у них є, і через дії наших Збройних сил", – пояснив Зеленський.

Також він повідомив, що росіяни розглядали можливий наступ на півдні між Донецькою та Запорізькою областями, а також у напрямку Дніпра.

Президент підкреслив, що південний напрямок залишається складним і напруженим, але ситуація зараз "в більшому позитиві", ніж наприкінці 2025 року.

Як відомо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією. Основне питання, яке поки не вирішено, – контроль над неокупованими територіями Донбасу. Росія наполягає на виведенні українських військ. Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту.

Російська сторона розглядає можливість вийти із мирних переговоріві, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна РФ війна ЗСУ фронт російська армія південь України південний напрямок
